ASSINE JÁ!
Flamengo

Clube espanhol quer contratar meia-atacante do Flamengo

Atleta tem sido utilizado por Leonardo Jardim

Lorran em treino do Flamengo
Lorran em treino do Flamengo -
Rio - O meia-atacante Lorran, de 20 anos, que acabou de voltar ao Flamengo pode deixar o clube carioca. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o Granada deseja a contratação do jovem por empréstimo.
LEIA MAIS: Besiktas, da Turquia, faz proposta por Léo Pereira
A negociação pode incluir uma opção de compra, mas o Flamengo tende a não concordar com a situação, a não ser que o valor seja considerado acima do esperado. Na última temporada, Lorran foi emprestado ao Pisa, da Itália, em sua primeira experiência no futebol europeu.
LEIA MAIS: Saiba o motivo para De La Cruz seguir fora dos jogos do Flamengo
Lorran entrou em campo nos dois últimos jogos do Flamengo, depois da paralisação para a Copa do Mundo. O jovem marcou na goleada por 4 a 0 diante da Chapecoense. No futebol italiano, o jovem pouco atuou, ele entrou em campo em nove partidas.
LEIA MAIS: 'Venho fazendo uma temporada muito boa', analisa Emerson Royal
Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.
 
As mais lidas
    Recomendadas