Vitão conquista espaço no Flamengo

Flamengo, Vitão vive seu momento de maior estabilidade desde que chegou ao clube, no início de 2026. A sequência sob o comando de Leonardo Jardim coincide com números consistentes, que ajudam a explicar a confiança mantida no defensor mesmo após a falha contra o São Paulo, no último domingo (26).



Dos 17 jogos em que esteve em campo, Vitão ajudou o Flamengo a terminar oito sem ser vazado, um índice de 47%. No período, a defesa foi superada apenas 12 vezes, média de 0,70 gol por jogo. Além da solidez defensiva, o time também registra 68,6% de aproveitamento nos confrontos em que contou com o camisa 44.

Rio - Titular nas últimas nove partidas do, Vitão vive seu momento de maior estabilidade desde que chegou ao clube, no início de 2026. A sequência sob o comando de Leonardo Jardim coincide com números consistentes, que ajudam a explicar a confiança mantida no defensor mesmo após a falha contra o São Paulo, no último domingo (26).Dos 17 jogos em que esteve em campo, Vitão ajudou o Flamengo a terminar oito sem ser vazado, um índice de 47%. No período, a defesa foi superada apenas 12 vezes, média de 0,70 gol por jogo. Além da solidez defensiva, o time também registra 68,6% de aproveitamento nos confrontos em que contou com o camisa 44.

No Campeonato Brasileiro, os números individuais também chamam atenção. Em média, ele perde apenas 3,7 bolas e comete 0,6 falta por partida, mantendo regularidade nas disputas defensivas.



O espaço conquistado pelo zagueiro começou durante a ausência de peças importantes da defesa, ainda antes da Copa do Mundo. Com as oportunidades recebidas, Vitão se manteve entre os titulares mesmo após o retorno dos demais defensores ao elenco.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza