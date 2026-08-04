Flamengo deve negociar Lorran

Ele recebeu uma consulta do Granada, da Espanha. As partes ainda estão conversando e as negociações deverão avançar nos próximos dias. Lorran pode ser emprestado, com obrigação de compra.

Na última temporada, Lorran foi emprestado ao Pisa, da Itália, em sua primeira experiência no futebol europeu. O jovem retornou ao clube carioca recentemente e participou de duas das últimas três partidas do Rubro-Negro.

Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.