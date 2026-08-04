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Flamengo deve negociar Lorran

Jogador, de 20 anos, negocia com clube espanhol; Rubro-Negro recebeu consultas do exterior e rejeitou vender alguns atletas

Lorran em treino do Flamengo
Lorran em treino do Flamengo -
Rio - Com bastante ofertas nas últimas semanas, o Flamengo não deseja se desfazer de nomes mais importantes do seu elenco e deverá acertar a transferências de jovens. De acordo com informações da "ESPN", o meia-atacante Lorran, de 20 anos, poderá ser o primeiro a ser negociado.
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Ele recebeu uma consulta do Granada, da Espanha. As partes ainda estão conversando e as negociações deverão avançar nos próximos dias. Lorran pode ser emprestado, com obrigação de compra.
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Na última temporada, Lorran foi emprestado ao Pisa, da Itália, em sua primeira experiência no futebol europeu. O jovem retornou ao clube carioca recentemente e participou de duas das últimas três partidas do Rubro-Negro.
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Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.
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