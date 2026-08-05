Flamengo caminha para contratar Luiz Henrique, ex-Botafogo

Rio - Com a situação de Thiago Almada paralisada, o Flamengo buscou outros olhares e avançou pela contratação do atacante Luiz Henrique, de 26 anos, do Zenit, da Rússia. Sonho antigo do Rubro-Negro, o Rei da América de 2024 está perto de ser reforço. As informações são do portal "GE".

A oferta do clube carioca gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões), fixos, mais 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus. O valor agrada o Zenit e já existe um "ok" do jogador para a negociação acontecer.

O Flamengo observa Luiz Henrique desde o começo da temporada de 2024. Na ocasião, ele defendia o Real Betis e acabou sendo vendido para o Botafogo, fazendo história naquela temporada com o título da Libertadores e do Brasileiro.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique defendeu o Tricolor até o meio de 2022. Ele também passou por Betis, Botafogo e Zenit. Na última Copa do Mundo, o atacante fez parte da Seleção convocada por Ancelotti, tendo entrado em campo na partida contra o Marrocos.