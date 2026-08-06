Organizadas do Fla cobram 'compromisso inegociável com a vitória'





"Pelo compromisso com a verdade, seria irresponsável descrever um cenário de terra arrasada e desqualificar um elenco que já se mostrou vitorioso. Os últimos resultados, porém, exigem que todos nós - torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria - reafirmemos o compromisso inegociável com a vitória. Mais do que isso, o compromisso com a entrega em campo", aponta o texto.



A nota ainda menciona a necessidade de "recuperar o espírito" que fez o Rubro-Negro chegar ao topo das Américas em um momento decisivo da temporada. Rio — Torcidas organizadas do Flamengo divulgaram uma nota em conjunto na tarde desta quinta-feira (6) criticando o desempenho do time nos últimos jogos . O comunicado apontou, ainda, o técnico Leonardo Jardim e o diretor de futebol José Boto como "responsáveis diretos pelo caminho a ser trilhado no restante da temporada"."Pelo compromisso com a verdade, seria irresponsável descrever um cenário de terra arrasada e desqualificar um elenco que já se mostrou vitorioso. Os últimos resultados, porém, exigem que todos nós - torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria - reafirmemos o compromisso inegociável com a vitória. Mais do que isso, o compromisso com a entrega em campo", aponta o texto.A nota ainda menciona a necessidade de "recuperar o espírito" que fez o Rubro-Negro chegar ao topo das Américas em um momento decisivo da temporada.

"E é nesse sentido que [o técnico Leonardo] Jardim e [o diretor de futebol José] Boto, mais do que nunca, são responsáveis diretos pelo caminho a ser trilhado no restante da temporada. O Clube de Regatas do Flamengo, sua história e sua Nação não admitem meio-termo, tampouco fraqueza. À imagem e semelhança de Jesus, o europeu que pisa na Gávea deve estar imbuído dos ideais que sustentam a centenária história do rubro-negro, e a covardia não é um deles."



O Flamengo perdeu pontos importantes no Campeonato Brasileiro desde o retorno da Copa do Mundo. Apesar da vitória sobre o lanterna Chapecoense por 4 a 0, o time empatou duas vezes, com o São Paulo no Maracanã e o Internacional no Beira-Rio, e viu a distância para o Palmeiras, primeiro colocado da competição, aumentar em oito pontos. Além dos resultados, torcedores também têm criticado o desempenho da equipe.



O texto das organizadas ainda faz menção ao presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. "Do último reserva à direção de futebol, confiamos que o presidente não será leniente com a passividade e fará descer o trem tudo aquilo que não é compatível com a história do Clube de Regatas do Flamengo: medo, fraqueza e apatia", conclui a nota.

Em meio ao clima de pressão, o Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Vitória neste domingo (9), às 19h30, pela 22ª rodada do Brasileirão. Depois, o time de Leonardo Jardim fará um dos jogos mais importantes da tempora até agora: o duelo contra o Cruzeiro, pela ida das oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (12), no Mineirão.

Confira a nota das organizadas na íntegra

Ambição.



No dicionário, é o desejo de alcançar algo maior do que já se tem. No Flamengo, nunca foi desejo. Muito pelo contrário, foi, é e sempre será obrigação. Reconhecemos o que foi já foi conquistado e as qualidades do elenco, mas a grandeza do Clube de Regatas do Flamengo não nos permite, neste momento, incorrer no pecado da omissão.



Pelo compromisso com a verdade, seria irresponsável descrever um cenário de terra arrasada e desqualificar um elenco que já se mostrou vitorioso. Os últimos resultados, porém, exigem que todos nós - torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria - reafirmemos o compromisso inegociável com a vitória. Mais do que isso, o compromisso com a entrega em campo. Num momento decisivo da temporada, é preciso colocar os pés no chão e recuperar o espírito que nos fez chegar ao topo das Américas.



E é nesse sentido que Jardim e Boto, mais do que nunca, são responsáveis diretos pelo caminho a ser trilhado no restante da temporada. O Clube de Regatas do Flamengo, sua história e sua NAÇÃO não admitem meio-termo, tampouco fraqueza. À imagem e semelhança de Jesus, o europeu que pisa na Gávea deve estar imbuído dos ideais que sustentam a centenária história do rubro-negro, e a covardia não é um deles.



Do último reserva à direção de futebol, confiamos que o presidente não será leniente com a passividade e fará descer o trem tudo aquilo que não é compatível com a história do Clube de Regatas do Flamengo: medo, fraqueza e apatia.

