Bruno Henrique vira preocupação do Flamengo para próximas partidas

Bruno Henrique pode virar um problema para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Cruzeiro, na quarta-feira (19), no Maracanã. O atacante deixou o Mineirão mancando e com muitas dores no tornozelo esquerdo, após o 1 a 1 na ida, e será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo.
A ausência do jogador no domingo (16), contra o Mirassol, fora de casa pelo Brasileirão, é quase certa. A dúvida é se o problema médico é simples ou mais complexo que pode tirá-lo não apenas do jogo decisivo na competição sul-americana como também da sequência pela frente.
"Vamos ver o que o médico vai falar e tentar me recuperar o mais rápido possível para poder estar em campo. Muita dor no ligamento do tornozelo", disse.
Flamengo queria expulsão de jogador do Cruzeiro
Desde que foi substituído, Bruno Henrique iniciou o tratamento, com gelo e uma faixa para imobilizar o tornozelo. Além da dor, ele também mostrou indignação pela não expulsão de Matheus Henrique, responsável pela entrada dura ainda no primeiro tempo.
"O que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para poder revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, não foi com a intensidade alta e ficou por isso mesmo", disse.
O atacante do Flamengo não foi o único a reclamar. Léo Pereira também criticou a arbitragem por não ter dado cartão vermelho ao jogador do Cruzeiro
"De repente, até os jogadores deles devem concordar que foi um lance para expulsão. Enfim, ele errou. Agora é recuperar o nosso jogador, que é importante. Se fosse expulso o jogador (Matheus Henrique), talvez fosse diferente o resultado", avaliou o zagueiro
O que disse Matheus Henrique sobre falta em Bruno Henrique
O próprio jogador do Cruzeiro admitiu que a falta dura poderia ter sido cartão vermelho, ao chegar atrasado e acertar a canela do adversário com a trava das chuteiras. Entretanto, ele mostrou alívio com a decisão e contou o que o árbitro argentino Hector Paletta disse sobre o lance.
"Falar sinceramente que fiquei um pouco com medo, quando vi a perna do Bruno Henrique. O árbitro disse que o lance foi revisto, que não teve intensidade. Diz ele que pegou meio de raspão. Graças a Deus não fui expulso e prejudiquei a equipe", disse na zona mista.