Bruno Henrique vira preocupação do Flamengo para próximas partidas

muitas dores no tornozelo esquerdo, após o Bruno Henrique pode virar um problema para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Cruzeiro, na quarta-feira (19), no Maracanã. O atacante deixou o Mineirão mancando e com, após o 1 a 1 na ida, e será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo.

A ausência do jogador no domingo (16), contra o Mirassol, fora de casa pelo Brasileirão, é quase certa. A dúvida é se o problema médico é simples ou mais complexo que pode tirá-lo não apenas do jogo decisivo na competição sul-americana como também da sequência pela frente.



"Vamos ver o que o médico vai falar e tentar me recuperar o mais rápido possível para poder estar em campo. Muita dor no ligamento do tornozelo", disse.



Flamengo queria expulsão de jogador do Cruzeiro



Matheus Henrique, responsável pela entrada dura ainda no primeiro tempo.

Desde que foi substituído, Bruno Henrique iniciou o tratamento, com gelo e uma faixa para imobilizar o tornozelo. Além da dor, ele também mostrou indignação pela não expulsão deainda no primeiro tempo.

"O que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para poder revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, não foi com a intensidade alta e ficou por isso mesmo", disse.



O atacante do Flamengo não foi o único a reclamar. Léo Pereira também criticou a arbitragem por não ter dado cartão vermelho ao jogador do Cruzeiro



"De repente, até os jogadores deles devem concordar que foi um lance para expulsão. Enfim, ele errou. Agora é recuperar o nosso jogador, que é importante. Se fosse expulso o jogador (Matheus Henrique), talvez fosse diferente o resultado", avaliou o zagueiro



O que disse Matheus Henrique sobre falta em Bruno Henrique



O próprio jogador do Cruzeiro admitiu que a falta dura poderia ter sido cartão vermelho, ao chegar atrasado e acertar a canela do adversário com a trava das chuteiras. Entretanto, ele mostrou alívio com a decisão e contou o que o árbitro argentino Hector Paletta disse sobre o lance.



"Falar sinceramente que fiquei um pouco com medo, quando vi a perna do Bruno Henrique. O árbitro disse que o lance foi revisto, que não teve intensidade. Diz ele que pegou meio de raspão. Graças a Deus não fui expulso e prejudiquei a equipe", disse na zona mista.