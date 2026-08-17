Artur Jorge vê clima de final no Cruzeiro para enfrentar o Flamengo

Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge projetou o duelo com o Flamengo depois da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (16), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa enfrentará o Rubro-Negro na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
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“Espero que (a vitória) possa ajudar em termos anímicos, de energia positiva, de confiança. É um período muito exigente para nós. Temos de nos preparar da melhor maneira. Tenho dito aos jogadores que o que mascara cansaço e fadiga é ganhar, é termos capacidade de lutar e tentar ganhar sempre”, ponderou o comandante.
“Ganhar traz energia diferente e emocionalmente nos torna mais capazes. Temos de ter essa ambição e predisposição de todos para conseguirmos ter essa intensidade, como tivemos nos dois últimos jogos e vamos ter na quarta, que é nossa primeira final de Libertadores”, comentou.
“Espero que (a vitória) possa ajudar em termos anímicos, de energia positiva, de confiança. É um período muito exigente para nós. Temos de nos preparar da melhor maneira. Tenho dito aos jogadores que o que mascara cansaço e fadiga é ganhar, é termos capacidade de lutar e tentar ganhar sempre”, ponderou o comandante.
“Ganhar traz energia diferente e emocionalmente nos torna mais capazes. Temos de ter essa ambição e predisposição de todos para conseguirmos ter essa intensidade, como tivemos nos dois últimos jogos e vamos ter na quarta, que é nossa primeira final de Libertadores”, comentou.
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A partida de ida entre Cruzeiro e Flamengo terminou empatada por 1 a 1, no Mineirão. Agora, quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.
A partida de ida entre Cruzeiro e Flamengo terminou empatada por 1 a 1, no Mineirão. Agora, quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.