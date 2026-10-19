Arrascaeta volta a treinar com bola no Flamengo

Arrascaeta apresentou uma rápida evolução na recuperação da cirurgia no punho esquerdo. O camisa 10 do Flamengo voltou a treinar com bola nesta segunda-feira (19), no Ninho do Urubu, e animou a comissão técnica. Apesar do otimismo com os resultados do tratamento, o Rubro-Negro ainda adota cautela e a presença contra o Estudiantes, da Argentina, na próxima quinta-feira (22), é incerta.

O meia uruguaio se reapresentou no Ninho do Urubu após passar o pós-operatório ao lado da família e começou a fazer exercícios leves com fisioterapeutas. Sem precisar utilizar uma imobilização extensa no punho, ele já tem maior liberdade de movimentos. Embora já esteja realizando atividades com bola, Arrascaeta ainda não pode sofrer impactos e, por isso, não foi reintegrado ao elenco.

A possibilidade de manter a forma física facilita o processo de retorno. Por se tratar de uma lesão no punho, Arrascaeta pode realizar outros exercícios para se manter em condições físicas para ser reintegrado ao elenco, diferentemente de outros tipos de lesão que exigem um período de transição maior. Porém, o camisa 10 ainda aguarda a liberação para realizar atividades com os companheiros.

O camisa 10 se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo, realizada após uma fratura sofrida durante o amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul, no dia 28 de setembro. O procedimento foi realizado com sucesso, e o prazo inicial estimado pelo clube carioca para a recuperação é de seis a oito semanas. Considerando o prazo, o retorno aos gramados aconteceria a partir de 26 de novembro.

Com o empate sem gols contra o Estudiantes, em La Plata, o Flamengo recebe o clube argentino nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Uma vitória simples irá colocar o Rubro-Negro em mais uma final de Libertadores. Do outro lado da chave, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, na primeira partida.