Flamengo busca quebrar sequência do Estudiantes na Libertadores

Flamengo terá de quebrar uma sequência do Estudiantes nesta edição da Libertadores para avançar à final. Até aqui, no mata-mata, o time argentino empatou todos os jogos de ida e venceu os de volta, sempre garantindo a classificação fora de casa. Depois do 0 a 0 no primeiro duelo , em La Plata, o Rubro-Negro precisará encerrar o recente retrospecto do rival para chegar à decisão do torneio continental, no Rio de Janeiro.

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Os jogos do Estudiantes no mata-mata







O mesmo aconteceu diante do Corinthians, nas quartas. O primeiro embate acabou empatado por 1 a 1, em La Plata. Na segunda partida, a equipe argentina ganhou por 1 a 0, em São Paulo. O triunfo ficou marcado pelo Nas oitavas de final, o Estudiantes enfrentou a Universidad Católica, do Chile. Na ida, o confronto terminou empatado por 1 a 1, em La Plata. Na volta, os argentinos se impuseram e venceram com autoridade por 3 a 0, em Santiago.O mesmo aconteceu diante do Corinthians, nas quartas. O primeiro embate acabou empatado por 1 a 1, em La Plata. Na segunda partida, a equipe argentina ganhou por 1 a 0, em São Paulo. O triunfo ficou marcado pelo pênalti perdido por Memphis Depay, no último lance

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As semifinais contra o Flamengo







Sendo assim, a decisão ficou para esta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante vaga na final da Libertadores, para enfrentar Agora, a história se repetiu na ida entre Flamengo e Estudiantes, com o empate por 0 a 0, em La Plata. O Rubro-Negro teve atuação pouco inspirada, mas soube segurar o time argentino, que não conseguiu levar muito perigo durante os 90 minutos.Sendo assim, a decisão ficou para esta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante vaga na final da Libertadores, para enfrentar Fluminense ou Palmeiras. Em caso de nova igualdade, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis.

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O Flamengo em casa na Libertadores de 2026

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo tem o aproveitamento dentro de casa como um trunfo para superar o Estudiantes. Ao todo, foram cinco jogos no Maracanã nesta edição da Libertadores, com quatro vitórias e um empate. Um dos triunfos, inclusive, foi sobre o próprio time argentino, na quinta rodada da fase de grupos. Na ocasião, o Rubro-Negro dominou e ganhou por 1 a 0 , com gol de Pedro no decorrer do segundo tempo.

. Flamengo 4x1 Independiente Medellín (16/04) - 2ª rodada da fase de grupos

. Flamengo 1x0 Estudiantes (20/05) - 5ª rodada da fase de grupos

. Flamengo 3x0 Cusco (26/05) - 6ª rodada da fase de grupos

. Flamengo 2x1 Cruzeiro (19/08) - Volta das oitavas de final

. Flamengo 1x1 Independiente del Valle (17/09) - Volta das quartas de final

