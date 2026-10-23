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Flamengo

Futuro de Jardim no Flamengo é incerto após nova queda em semifinal

Assim como em passagem pelo Cruzeiro, técnico português volta a não conseguir uma vaga para final de torneio de mata-mata

Leonardo Jardim teve mais uma decepção pelo Flamengo em 2026, com queda na Libertadores
Leonardo Jardim teve mais uma decepção pelo Flamengo em 2026, com queda na Libertadores -
A eliminação do Flamengo na Libertadores deixa em aberto a permanência de Leonardo Jardim para a próxima temporada. Por mais que tenha contrato até dezembro de 2027, a diretoria avalia o trabalho, como costuma fazer normalmente, mas os dois confrontos da semifinal com o Estudiantes geraram incômodo no clube.
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Mais do que o frustrante resultado com a derrota nos pênaltis no Maracanã após dois empates sem gols, as atuações da equipe são a principal fonte de crítica. Na hora do vamos ver, o Rubro-Negro deixou muito a desejar, especialmente na criação e na busca por soluções ofensivas, apesar das muitas peças de qualidade no elenco.
Há o entendimento de que o técnico deixou a desejar, mas sem motivos, por ora, para algo mais drástico. Afinal, ainda há a disputa pelo título do Brasileirão e uma mudança drástica não está nos planos.
A questão principal é para a próxima temporada, mesmo com o português com contrato. O resultado na competição nacional pode ser decisivo para uma definição da diretoria, já que uma nova perda de título pode pesar bastante para uma futura troca de comando.
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Histórico ruim de Jardim em mata-mata no Brasil

Outra questão relevante tem sido a dificuldade de Leonardo Jardim nas competições de mata-mata no futebol brasileiro desde o trabalho no Cruzeiro, em 2025. Afinal, a eliminação do Flamengo para o Estudiantes foi a quarta do técnico, sendo a terceira em uma semifinal.
A primeira, entretanto, entra mais para a estatística do que para a avaliação do trabalho. Afinal, ele completou apenas o terceiro jogo à frente da Raposa quando caiu no Campeonato Mineiro. Foram dois empates em 1 a 1 com o América-MG, com derrota em 4 a 2 nos pênaltis.
A outra queda do Cruzeiro de Jardim foi para o Corinthians na Copa do Brasil, pela mesma fase. E assim como pelo Rubro-Negro, deixou a desejar em casa, ao ser dominado e perder por 1 a 0 no Mineirão.
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O time até se recuperou e venceu por 2 a 1 em São Paulo, mas novamente caiu nas cobranças de penalidades, por 5 a 4.

Queda precoce pelo Flamengo na Copa do Brasil 

Já pelo Flamengo, o técnico português conquistou o Campeonato Carioca logo em sua estreia no comando, com um empate sem gols e vencido nos pênaltis mais uma vez. Mas devido ao tempo, havia pouco de seu trabalho, ao contrário da precoce saída da Copa do Brasil.
Apesar de ter vencido por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro não foi capaz de segurar o resultado e caiu para o Vitória ao perder por 2 a 0 no Barradão, o que gerou críticas pelo desempenho ofensivo no mata-mata.
Ao contrário da falta de criação contra o Estudiantes, naquela partida o time finalizou 26 vezes, mas não foi capaz de marcar.
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