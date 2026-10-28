Conmebol nega recurso do Flamengo e confirma Estudiantes na final

A Comissão Disciplinar da Conmebol recusou, nesta quarta-feira (28), o recurso do Flamengo e confirmou o Estudiantes, da Argentina, na final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro, no Uruguai. O Rubro-Negro moveu uma ação por suposta escalação irregular do zagueiro Marcos Rojo, do time argentino, mas a entidade não encontrou irregularidades e manteve o resultado do campo.

A decisão da Comissão Disciplinar aconteceu antes do julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS), o tribunal da Fifa. O Flamengo, portanto, aguarda a resposta da entidade máxima do futebol, mas as chances de reverter o cenário, agora, são remotas. Além disso, o Rubro-Negro também pode recorrer da decisão da Conmebol na Comissão de Apelações da confederação sul-americana, dentro do prazo de sete dias.

Em nota oficial, o Estudiantes também se manifestou e celebrou a decisão da Conmebol: "O Club Estudiantes de La Plata informa que a Comissão Disciplinar da Conmebol resolveu rejeitar integralmente a reclamação apresentada pelo Flamengo em relação à suposta escalação irregular de Marcos Rojo na semifinal da Copa Libertadores 2026, assim como seu pedido de medidas cautelares. Nos vemos em 28, família", disse.

Contratado após o fechamento da janela na Argentina, Marcos Rojo chegou ao Estudiantes para jogar a reta final da Libertadores. O zagueiro, porém, foi barrado pela Conmebol de entrar em campo no jogo de ida, em La Plata. Apoiado em uma liberação posterior da Corte Arbitral do Esporte (CAS), o time argentino decidiu escalá-lo como titular no jogo de volta, no Maracanã.

Por isso, o Flamengo entrou com recurso junto ao CAS, alegando que Rojo foi escalado irregularmente. Com essa medida, o clube carioca exigia a eliminação do clube argentino e sua classificação para a decisão contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro. O movimento do Rubro-Negro gerou críticas de Sebastián Verón, ex-jogador e atual presidente do time argentino.

Após empatar o jogo de ida sem gols, o Flamengo teve a chance de decidir a classificação dentro de casa. Porém, o Rubro-Negro teve uma atuação pouco inspirada, mesmo jogando com um a mais durante quase todo o segundo tempo. Com mais um empate em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro uruguaio Muslera brilhou defendendo as cobranças de Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, e garantiu a vitória dos argentinos em pleno Maracanã.

Eliminado da Libertadores, o Flamengo deu adeus ao sonho do pentacampeonato e, agora, volta o foco para o Brasileirão até o fim da temporada. Líder da competição, o Rubro-Negro volta a campo nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 33ª rodada. O Mais Querido tem um ponto a mais de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.