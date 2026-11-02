Flamengo pode vender jogadores para equilibrar caixa em 2027

Com previsão de déficit de R$ 40 milhões em 2026, o Flamengo precisará mudar o planejamento em 2027 e pode negociar jogadores na próxima janela de transferências. A ideia é vender atletas para cobrir o prejuízo financeiro deste ano e equilibrar o caixa, mas sem abrir mão de jogadores que impactem esportivamente e perder a competitividade dentro de campo, segundo o "ge".

Em reunião na última semana, o Conselho de Administração do Flamengo estipulou a meta de 40 a 45 milhões de euros (cerca de R$ 240 a R$ 270 milhões) em vendas de jogadores para 2027. A ideia é cobrir o déficit de 2026 e se proteger de algum objetivo não alcançado dentro das quatro linhas, como aconteceu nesta temporada com a eliminação na semifinal da Libertadores.

Em 2026, o Flamengo decidiu não negociar nenhum jogador considerado titular ou importante na rotação do técnico Leonardo Jardim, acreditando que seria possível conquistar os títulos da Libertadores e do Brasileirão pelo segundo ano consecutivo. Porém, a eliminação na semifinal da competição continental frustrou os planos da diretoria e causou impacto financeiro.

Entre as possíveis vendas, o Flamengo pode se desfazer de jogadores que já receberam propostas na última janela de transferências. O atacante Gonzalo Plata, por exemplo, foi negociado com o Dínamo Moscou, da Rússia, por 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) mais 2 milhões de euros em bônus (R$ 12 milhões), mas a venda não avançou após o equatoriano reprovar nos exames médicos.

Além de Gonzalo Plata, o Flamengo também recebeu propostas pelo zagueiro Léo Pereira e o lateral-direito Emerson Royal, mas recusou. Ambos são considerados importantes. O zagueiro é titular, enquanto o lateral é utilizado com frequência, embora não seja titular absoluto e dispute posição com Varela. É justamente por isso que eles podem ser negociados na próxima janela.

Por fim, os meias Evertton Araújo e De la Cruz também podem sair. O volante é o principal ativo entre as pratas da casa e ocupa uma posição com muitas opções, enquanto o meio-campista uruguaio é valorizado no mercado, mesmo com problemas físicos, e seria uma oportunidade de arrecadar dinheiro e aliviar a folha. O jovem João Victor também recebeu proposta, mas foi recusada.

Por outro lado, quem não deve ser negociado é Samuel Lino. Destaque do time na temporada, o atacante é o principal ativo do elenco. Na última janela, ele recebeu proposta da Roma, da Itália, de 25 milhões de euros (R$ 140 milhões), que foi recusada. O Flamengo entende que negociá-lo iria prejudicar a parte esportiva e a equipe perderia competitividade. A mesma situação serve para Carrascal.