Léo Ortiz comenta quase golaço contra o Vasco: ‘Podia ganhar o Puskás’

Flamengo por 4 a 1 sobre o Léo Ortiz relembrou a linda jogada que originou o segundo gol de Samuel Lino na vitória do Vasco , quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No lance, o zagueiro arrancou do campo de defesa, passou pela marcação e, ao invadir a área, carimbou o travessão. No rebote, o atacante mandou na gaveta e sacramentou o triunfo rubro-negro, já na reta final do clássico.

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“Já vi esse vídeo umas mil vezes. Toda vez que olho fico torcendo para sair o gol (risos). Não vou dizer que estou acostumado a fazer essa jogada, mas eu gosto muito de conduzir a bola e tentar achar meus companheiros para que alguém salte. Dessa vez ninguém saltou para marcar. Eu fui levando, sempre procurando algum passe, mas quando vi que tinha o caminho aberto para mim, e o zagueiro também veio atrasado, só dei uma ameaçada e consegui driblá-lo”, disse o jogador, em vídeo publicado pelo clube carioca nas redes sociais.



“E agora vejo vários tipos de finalização e outras coisas que poderia ter feito. Mas acho que finalizei bem, o problema é que a bola subiu. Acho que levantou um pouquinho na hora de finalizar e acabou indo no travessão. Uma pena mesmo não ter saído esse gol”, complementou.



Léo Ortiz crê que poderia ter entrado na disputa para ganhar o Puskás caso tivesse balançado a rede: “Foi uma coisa que fiquei pensando por muito tempo depois. Falei: ‘C..., podia ganhar o Puskás se sai o gol’. Vou ficar arrependido para sempre de ter errado, mas feliz que o Lino fez e vão lembrar. Porque se não tivesse saído o gol acho que já tinham esquecido dessa jogada (risos)”. “Já vi esse vídeo umas mil vezes. Toda vez que olho fico torcendo para sair o gol (risos). Não vou dizer que estou acostumado a fazer essa jogada, mas eu gosto muito de conduzir a bola e tentar achar meus companheiros para que alguém salte. Dessa vez ninguém saltou para marcar. Eu fui levando, sempre procurando algum passe, mas quando vi que tinha o caminho aberto para mim, e o zagueiro também veio atrasado, só dei uma ameaçada e consegui driblá-lo”, disse o jogador, em vídeo publicado pelo clube carioca nas redes sociais.“E agora vejo vários tipos de finalização e outras coisas que poderia ter feito. Mas acho que finalizei bem, o problema é que a bola subiu. Acho que levantou um pouquinho na hora de finalizar e acabou indo no travessão. Uma pena mesmo não ter saído esse gol”, complementou.Léo Ortiz crê que poderia ter entrado na disputa para ganhar o Puskás caso tivesse balançado a rede: “Foi uma coisa que fiquei pensando por muito tempo depois. Falei: ‘C..., podia ganhar o Puskás se sai o gol’. Vou ficar arrependido para sempre de ter errado, mas feliz que o Lino fez e vão lembrar. Porque se não tivesse saído o gol acho que já tinham esquecido dessa jogada (risos)”.

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Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro

O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que soma 70. O Rubro-Negro, inclusive, tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (22 contra 20) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na tabela.

O próximo compromisso do time carioca será contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe paulista entrará em campo diante do Remo, quinta-feira (5), no mesmo horário, no Nubank Parque. Os dois confrontos serão pela 34ª rodada da competição nacional.

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Os jogos que restam ao Flamengo

. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

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