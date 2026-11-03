Fla desmente busca por técnico e diretor de futebol para 2027

Flamengo soltou uma nota oficial, nesta terça-feira (3), negando toda e qualquer especulação sobre uma iminente saída do treinador Leonardo Jardim e do diretor de futebol José Boto. O clube reafirmou a união entre os dirigentes e os jogadores na reta final da temporada, e ressaltou a determinação de todos na busca pelo décimo título brasileiro de sua história. soltou uma nota oficial, nesta terça-feira (3), negando toda e qualquer especulação sobre uma iminente saída do treinadore do diretor de futebol. O clube reafirmou a união entre os dirigentes e os jogadores na reta final da temporada, e ressaltou a determinação de todos na busca pelo décimo título brasileiro de sua história.

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"O Flamengo repudia veementemente a divulgação de informações falsas de que estaria à procura de um novo técnico e de um novo diretor de futebol. Não é coincidência que essas especulações surjam justamente nos momentos mais importantes e decisivos da temporada. O clube desmente categoricamente essas informações e lamenta a circulação de notícias que apenas contribuem para tumultuar o ambiente", disse. "O Flamengo repudia veementemente a divulgação de informações falsas de que estaria à procura de um novo técnico e de um novo diretor de futebol. Não é coincidência que essas especulações surjam justamente nos momentos mais importantes e decisivos da temporada. O clube desmente categoricamente essas informações e lamenta a circulação de notícias que apenas contribuem para tumultuar o ambiente", disse.

O diretor de futebol José Boto tem contrato vigente com a equipe do Flamengo até fim deste ano, enquanto o treinador Leonardo Jardim tem vínculo até dezembro de 2027. Contratado no ano passado, o dirigente português tem problemas de relação com jogadores e funcionários, e quase deixou o clube no início de 2026. Já o treinador, por sua vez, perdeu confiança após a eliminação na semifinal da Libertadores.

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"O Flamengo reafirma que presidência, diretoria, comissão técnica, jogadores e funcionários permanecem absolutamente unidos e determinados a conquistar o décimo título brasileiro de sua história", completou o clube em nota oficial.

As especulações sobre uma mudança nos respectivos cargos surgiram após a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores para o Estudiantes, no dia 22 de outubro. Na ocasião, o clube empatou sem gols tanto na ida quanto na volta, mas acabou perdendo por 3 a 2 nas penalidades, com destaque para o goleiro Muslera, que defendeu três cobranças.

Situação atual da equipe

Apesar da eliminação na semifinal da Libertadores e também de deixar a desejar com a queda precoce na Copa do Brasil, o Flamengo ainda pode terminar a temporada com a conquista do seu décimo título do Brasileirão. Líder da competição, o Rubro-Negro está na liderança isolada com 73 pontos, três a mais do que o vice-líder Palmeiras. Eles ainda vão se enfrentar na 36ª rodada.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória, o Rubro-Negro pode ampliar a vantagem sobre o Palmeiras, que entrará em campo apenas na quinta (5), no mesmo horário, já ciente do resultado.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza