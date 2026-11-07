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Arrascaeta indica riscos após lesão, mas celebra volta ao Flamengo

Uruguaio sofreu fratura no punho esquerdo no fim de setembro, em amistoso pela seleção, na última Data Fifa; meia voltou a ser convocado

Arrascaeta em ação contra o Grêmio, no Maracanã
Arrascaeta em ação contra o Grêmio, no Maracanã -
Voltando a entrar em campo após lesão no punho, Arrascaeta adimitiu que recuperação não está 100% completa, ou seja, ainda há riscos. Contudo, declarou estar feliz pelo retorno aos gramados no Flamengo e pela nova convocação para a seleção uruguaia. O camisa 10 rubro-negro já disputou quatro partidas desde o fim da recuperação e trabalha para retomar o ritmo de jogo.
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"Está indo, ainda com um pouco de risco, mas é importante estar com o grupo aqui ajudando. É um privilégio jogar no Flamengo e na seleção, que são duas paixões que eu tenho" disse o uruguaio, em entrevista à "FlamengoTV".
Além disso, Arrascaeta projetou sequência decisiva do Rubro-Negro no Brasileirão. Líder do campeonato, o clube carioca tem três pontos de vantagem para o 2º colocado Palmeiras, a quatro partidas do fim. Vale lembrar que ainda falta um confronto direto entre os dois, pela 36ª rodada, no Nubank Parque, em São Paulo. De acordo com o meia, o elenco está confiante no título.
"Quatro finais que temos pela frente. Um campeonato que é superimportante, o maior do Brasil. A motivação tem que ser a maior para nós", completou.

Como foi a lesão de Arrascaeta?

Arrascaeta sofreu fratura do rádio distal do punho esquerdo no último amistoso do Uruguai nesta Data Fifa, em vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, na segunda-feira (28). Já no segundo tempo, enquanto tinha o domínio da bola, o meia escorregou ao trocar de direção e apoiou o peso do corpo na mão esquerda.
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Com o movimento, ele acabou virando o punho, em cena que preocupou os flamenguistas antes mesmo do diagnóstico. Aos 32 minutos da etapa final, o atleta rubro-negro foi substituído e deixou o campo. Arrascaeta já havia balançado as redes no primeiro tempo, para ampliar a vantagem da seleção uruguaia.

Meia voltou a ser convocado pelo Uruguai

Arrascaeta foi um dos cinco nomes da Série A chamados pela seleção uruguaia para a Data Fifa. Convocado pelo técnico Diego Forlan, o camisa 10 ficará fora dos treinamentos do Flamengo durante o período, em momento decisivo da temporada. Porém, vale lembrar que o Mais Querido entrou em acordo com a federação do país para adiantar o retorno do meia e dos demais rubro-negros.
Além dele, o meio-campista Nico de La Cruz e o lateral-direito Varela foram acionados pelo Uruguai. Piquerez, lateral-esquerdo do Palmeiras, e Canobbio, atacante do Fluminense, fecharam a lista de nomes do Brasileirão chamados para o período.
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O primeiro amistoso será clássico com a Argentina, na próxima sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), em La Bombonera. A segunda partida, também preparatória, será diante da República Dominicana, na terça-feira seguinte (17), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.
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