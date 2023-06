Fluminense aceita pedido e antecipa saída de Marrony para o Midtjylland

Rio - A passagem de Marrony pelo Fluminense chegou ao fim. O Fluminense aceitou o pedido de antecipação da saída do jogador, que retornará imediatamente para o Midtjylland, da Dinamarca. O atacante tem contrato de empréstimo até o final de junho, mas irá rescindir nos próximos dias para se apresentar neste mês para a pré-temporada do time dinamarquês. A informação é do "ge".

Marrony, de 24 anos, foi contratado pelo Fluminense em julho do ano passado, a pedido do técnico Fernando Diniz. O Tricolor pagou 400 mil euros (R$ 2,2 milhões) de forma parcelada pelo empréstimo e tinha opção de compra de 4,5 milhões de euros (R$ 24,8 milhões). O clube tentou renovar o empréstimo por mais seis meses, mas o Midtjylland rejeitou a proposta.

Com a camisa do Fluminense, Marrony não conseguiu ter sequência. O atacante disputou apenas 18 jogos e marcou apenas um gol (na vitória por 5 a 0 sobre o Bangu, em Brasília, pelo Carioca deste ano). O jogador também sofreu com lesões e passou as últimas semanas se recuperando de lesão. Ele não joga desde o dia 12 de março, contra o Volta Redonda, pela semifinal do estadual.

Na temporada 2022/23, o Midtjylland não foi bem. O time terminou a fase classificatória do Campeonato Dinamarquês em oitavo lugar e precisou lutar contra o rebaixamento. O clube conseguiu uma vaga na Liga Conferência para a próxima temporada e conta com o jogador brasileiro para crescer de desempenho na competição nacional e disputar o torneio continental.