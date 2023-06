Em boa fase, Caio Paulista pode ser comprado pelo São Paulo junto ao Fluminense

Rio - Emprestado pelo Fluminense ao São Paulo, Caio Paulista, de 25 anos, tem vivido um bom momento no clube paulista. De acordo com informações da Rádio Mellão, ligado ao portal "Saudações Tricolores", a equipe do Morumbi avalia exercer a opção de compra junto ao clube das Laranjeiras.

O contrato de empréstimo vai até dezembro de 2023 e o São Paulo terá que desembolsar R$ 19,8 milhões por 80% dos direitos econômicos para exercer esse direito de compra. Existe também a possibilidade do clube paulista tentar negociar um valor menor com o Fluminense.

O Fluminense acertou a compra de 50% dos direitos de Caio Paulista em 2021 junto a Tombense. Na época, o clube carioca desembolsou 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,9 milhões na cotação daquele momento). O seu contrato com o Tricolor do Rio vai até 2026.

Caio Paulista entrou em campo em 23 jogos com a camisa do São Paulo. No total, o jogador, que vem atuando como lateral-esquerdo, tem três gols e duas assistências com a camisa do clube paulista.