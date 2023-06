Fluminense cede empate ao Goiás e perde chance de entrar no G-4 da Série A

Rio - O Fluminense esteve perto de conseguir uma vitória importante que o colocaria no G-4. Porém, apesar de ter ficado duas vezes na frente do placar, o Tricolor vacilou e cedeu o empate por 2 a 2 para o Goiás, fora de casa. Germán Cano, que voltou a marcar após sete jogos, e Lima fizeram os gols dos visitantes, enquanto Matheus Peixoto e Alesson balançaram as redes para o Esmeraldino.

Com o resultado, o Fluminense ganhou uma posição e termina a 10ª rodada em quinto lugar. O Esmeraldino continua na zona de rebaixamento. As duas equipes agora vão ficar 10 dias ou mais sem atuar por conta das duas Datas Fifa que virão. O clube carioca volta a jogar no próximo dia 21 contra o Atlético-MG, no Maracanã. Já o Goiás encara Vasco, em São Januário, no próximo dia 22.

A partida começou da melhor maneira possível para o Fluminense. Com apenas dois minutos, Guga bateu lateral e achou Lelê em ótima condição, o atacante finalizou cruzado e Cano apareceu para balançar as redes e encerrar um jejum de sete jogos sem marcar.

À frente do placar, o Fluminense conseguiu controlar o jogo durante a grande maioria do primeiro tempo. Atuando de um jeito diferente do costume, o Tricolor apostou em bolas longas e criou boas chances perdidas por Lelê.

Antes do fim do primeiro tempo, o Fluminense acabou vacilando e cedendo o empate. Aos 45 minutos, Martinelli perdeu bola na defesa, Morelli avançou e finalizou, Fábio soltou e no rebote Pirani fez pênalti em Apodi. Na cobrança, Matheus Peixoto deixou tudo igual para os donos da casa.

O segundo tempo começou com o cenário praticamente idêntico ao primeiro. Com apenas dois minutos, Lima fez belíssima jogada e acertou um chute no ângulo de Tadeu, recolocando o clube carioca em vantagem em Goiânia.

Em vantagem no placar, o Fluminense deu mais campo para o Goiás, mas criou uma boa chance aos 16 minutos. Após boa jogada de Jhon Arias, Guga finalizou, Tadeu tocou na bola, mas ela acabou tocando na trave, antes de ir para fora.

Aos 22 minutos, Fernando Diniz fez duas substituições: Nino, que sentiu dores na coxa, e Martinelli saíram para a entrada de David Braz e Keno. Aos 25 minutos, o Braz teve uma grande chance de ampliar e cabeceou para fora. Depois, Matheus Peixoto recebeu cruzamento e cabeceou para boa defesa de Fábio.



O Goiás não mostrava muita inspiração, porém, o Fluminense acabou chamando mais a equipe da casa ao colocar Alexandre Jesus e Thiago Santos nas vagas de Cano e de Pirani. Em uma rara chegada, o Esmeraldino chegou ao empate. Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio, Alesson apareceu para cabecear.