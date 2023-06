Zagueiro do Fluminense, Nino sente dores na coxa direita e pode ser cortado da Seleção

Goiás - Além da lamentação de ter sofrido o empate contra o Goiás, o Fluminense deixou Goiânia com mais um problema . O zagueiro Nino, de 26 anos, foi substituído na metade do segundo tempo sentindo dores na coxa direita. O defensor deixou o gramado chorando e corre risco de ser desconvocado da seleção brasileira devido a lesão.

Nino foi chamado por Ramon Menezes para os próximos amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Guiné, que acontecerão nos próximos dias 17 e 20. Campeão olímpico em Tóquio, é a primeira vez que o defensor recebe uma oportunidade na Seleção Principal. Além dele, André também foi chamado.

Com o resultado, o Fluminense ganhou uma posição e termina a 10ª rodada em quinto lugar. O Esmeraldino continua na zona de rebaixamento. As duas equipes agora vão ficar 10 dias ou mais sem atuar por conta das duas Datas Fifa que virão. O clube carioca volta a jogar no próximo dia 21 contra o Atlético-MG, no Maracanã. Já o Goiás encara Vasco, em São Januário, no próximo dia 22.