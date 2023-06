Pausa no calendário servirá para Fluminense se reencontrar em campo

21 jogos em 72 dias e o Fluminense sentiu o peso da desgastante maratona entre 1 de abril e 11 de junho. A pausa de nove dias no calendário por causa da data Fifa foi celebrada por Fernando Diniz Foram insanose o Fluminense sentiu o peso da desgastante maratona entre 1 de abril e 11 de junho. A pausa de nove dias no calendário por causa da data Fifa foi celebrada por Fernando Diniz para recuperar os jogadores , mas esse não é o único ponto a atacar nos treinos para o time voltar a ter bom desempenho.

Depois de um abril quase perfeito, com sete vitórias (todas seguidas) em nove jogos e o título do Carioca, o Fluminense que encantou o Brasil até começou o mês de maio bem, com a goleada por 5 a 1 sobre o River Plate, mas se desfez à medida que a maratona aumentou. Com o desgaste físico, os desfalques apareceram e minaram o ponto forte do time, que era o controle do jogo com a posse de bola. O resultado: um triunfo nos últimos oito jogos.



O primeiro objetivo a partir de quarta-feira (14), após dois dias de folga, é recuperar os lesionados e ter de volta Marcelo e Alexsander. Keno jogou contra o Goiás e agora poderá aprimorar a parte física. E Nino, que saiu chorando no domingo com dores musculares, teve lesão confirmada na coxa direita.

Com a volta dos titulares, Diniz terá a missão de ajustar o time, que sofreu muito quando encarou fortes marcação de sua saída de bola, inclusive levou três gols em erros na posse perto da área. Voltar a ficar com a bola no campo de ataque e próximo à área é outro ponto a trabalhar, assim como a pressão sobre o adversário, que pouco foi vista nos últimos jogos em função do desgaste físico.



Esses problemas interferiram na consistência do Fluminense, que oscilou muito durante os 90 minutos do jogos. Essa questão também tem muito a ver com as substituições. Os jogadores que saíram do banco não mantiveram o desempenho dos titulares, nem mudaram as partidas.

Encontrar alternativas com as peças que têm à disposição é outro ponto que Diniz terá que trabalhar, assim como aprimorar as alternativas na forma de jogar que implantou nas últimas partidas.





Fluminense em abril



9 jogos em 31 dias (média de um jogo a cada três dias)

7 vitórias

0 empate

2 derrotas

77,7% de aproveitamento

21 gols marcados

8 gols sofridos





Fluminense em maio e junho



12 jogos em 40 dias (média de um jogo a cada três dias)

4 vitórias

3 empates

5 derrotas

41,6% de aproveitamento

14 gols marcados

12 gols sofridos