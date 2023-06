Com críticas a Diniz e elenco, torcedores do Fluminense protestam em CT do clube

Rio - Torcedores do Fluminense realizaram um protesto na entrada do CT do clube carioca, localizado na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. As cobranças principais foram direcionadas a Fernando Diniz e também a formação do atual elenco do clube carioca. O Tricolor vive uma situação ruim nas últimas partidas da temporada.

Os torcedores exibiram faixas com os dizeres: "Clínica do Diniz: Guga, Alexandre Jesus, Thiago Santos, Guga e Jorge", em tom de ironia sobre o treinador e os jogadores. Além disso, outras mensagens foram colocadas como: "Libertadores é obrigação" e "Time Frouxo".

O volante Felipe Melo, de 39 anos, parou para dialogar com os torcedores e ouviu cobranças sobre decisões de Fernando Diniz de improvisar jogadores em outras funções. O lateral Jorge, que sofreu uma grave lesão no joelho, e que vem fazendo tratamento de recuperação também foi cobrado dentro do seu automóvel.

Nas últimas oito partidas na temporada, o Fluminense venceu apenas uma, empatou duas e sofreu cinco derrotas. A sequência negativa fez o Tricolor ser eliminado da Copa do Brasil, evitou a classificação antecipada para as oitavas de finais da Libertadores, e tirou a equipe do G-4 do Brasileiro.