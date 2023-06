Fluminense acerta contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa; confira termos da negociação

Rio - O Fluminense acertou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Grêmio, para a janela de transferências do segundo semestre. A diretoria tricolor chegou a acordo pro empréstimo junto aos gaúchos, e o jogador é aguardado no Rio de Janeiro no início da próxima semana para passar por exames médicos e assinar o vínculo até o fim da temporada.

Até dezembro, os dois clubes dividirão igualmente os vencimentos de Diogo Barbosa. A negociação prevê que o lateral siga no Fluminense em 2024 de forma definitiva, já que seu contrato com o equipe de Porto Alegre chegará ao fim. As informações são do site "ge".

Diogo Barbosa chega ao Fluminense para aumentar o leque de opções do técnico Fernando Diniz, que perdeu Jorge por lesão no joelho direito, Alexsander por mais três meses devido à problema muscular e sofre com problemas físicos de Marcelo.

Na atual temporada, o defensor, de 30 anos, que também acumula passagem pelo Botafogo, não contou com espaço no Grêmio e disputou apenas seis partidas pelo Brasileirão sob o comando de Renato Portaluppi. Ele só poderá estrear pelo Fluminense a partir do dia 3/7, data de abertura da segunda janela de transferências.