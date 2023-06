Fluminense deve renegociar salário de Diogo Barbosa para 2024

Rio - Após o fim do empréstimo, em dezembro, o Fluminense acertará um novo contrato com Diogo Barbosa e renegociará o salário para 2024. O acordo entre o Tricolor e o Grêmio para a chegada do lateral prevê divisão dos vencimentos até o fim do ano, mas a diretoria já trabalha para reduzir os vencimentos na próxima temporada.

Grêmio e Fluminense vão dividir o salário de R$ 450 mil do lateral, com cada um pagando R$ 225 mil. A partir do ano que vem, o clube carioca passa a arcar com o valor integral, qu eé considerado muito alto e, por isso, vai renegociá-lo em busca de uma redução, segundo o site 'NetFlu'.

Diogo Barbosa chega ao Fluminense para suprir a falta de opções na lateral esquerda. O técnico Fernando Diniz perdeu Jorge por lesão no joelho direito, Alexsander por mais três meses devido a uma lesão na coxa direita e sofre com os problemas físicos de Marcelo.

Na atual temporada, Diogo Barbosa, de 30 anos, que também acumula passagem por Botafogo e Palmeiras, não teve espaço no Grêmio. Ele disputou seis partidas pelo Brasileirão e só poderá estrear pelo Fluminense a partir do dia 3 de julho, data de abertura da segunda janela de transferências.