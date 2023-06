Jhon Arias, do Fluminense, dá assistência para o gol da vitória da seleção colombiana em amistoso

Jhon Arias, do Fluminense, brilhou na vitória da Colômbia sobre o Iraque por 1 a 0, nesta sexta-feira, 16, em jogo amistoso disputado no Estádio de Mestalla, em Valencia. O meia-atacante entrou durante o segundo tempo e deu a assistência para o único gol do jogo, marcado por Mateo Cassierra.

TORCEDOR ESPECIAL

Quem acompanhou a partida foi Germán Cano, companheiro de Arias no Fluminense. No Instagram, o camisa 14 do Tricolor postou um story com o vídeo do momento em que a câmera de transmissão focava no amigo.

Cano assiste ao jogo da seleção colombiana, de Jhon Arias Foto: Reprodução/Instagram @germancano14

AGENDA

O próximo compromisso da Colômbia será contra a Alemanha na cidade de Gelsenkirchen, na próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasília). Este também será um jogo amistoso.

Já o Fluminense tem compromisso na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O Tricolor enfrentará o Atlético-MG, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.