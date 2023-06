Conmebol detalha como será julgamento por doping de Manoel, do Fluminense

Rio - A Conmebol detalhou, na manhã desta terça-feira (20), como será o julgamento por doping do zagueiro Manoel, do Fluminense. Em documento, a entidade afirmou que o jogador passará por uma audiência com a Unidade Disciplinar da Conmebol na quarta-feira, dia 28 de junho, às 16h30 (de Brasília), por videoconferência.Sendo assim, Manoel desfalcará o Fluminense por tempo indeterminado. O zagueiro testou positivo para Ostarina na partida contra o River Plate, no Maracanã, em 2 de maio, pela Libertadores. Na ocasião, ele nem chegou a entrar em campo, mas foi selecionado para o exame antidoping. Ele já solicitou a contraprova.O Fluminense trata o caso com cautela e colocou seu departamento jurídico à disposição de Manoel. No entanto, ele ficará fora de pelo menos três jogos: Atlético-MG (21/06), Bahia (24/06) e Sporting Cristal (27/06).A ostarina, substância encontrada no organismo de Manoel, influencia diretamente na testosterona, atuando como anabolizante para aumentar a massa muscular, a força e a performance.