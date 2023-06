Com golaço de Samuel Xavier, Fluminense empata com o Atlético-MG em Volta Redonda

Em meio a uma longa lista de baixas e o desfalque de última hora de Marcelo, o Fluminense conquistou um ponto em Volta Redonda. Na noite desta quarta-feira, 21, o Tricolor empatou com o Atlético-MG em 1 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guga, contra, abriu o placar para o Galo, mas Samuel Xavier fez um golaço minutos depois e deu números finais ao jogo.

Com o resultado, a posição dos dois times na tabela não foi alterado. O Atlético-MG chegou aos 19 pontos e se manteve em quarto. Já o Fluminense tem 18 e aparece em quinto.

Agora, as duas equipes viram a chave para a 12ª rodada da competição. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 18h30, para enfrentar o Bahia no Maracanã. Já o Galo encara o Fortaleza na Arena Castelão, no mesmo dia e horário.

O JOGO

O Atlético-MG começou melhor e conseguiu duas chances clara de gol na primeira metade da etapa inicial em duas finalizações de Paulinho, que pararam no goleiro Fábio. Já o Fluminense passou a equilibrar a partida com o decorrer do tempo, mas sem conseguir impor seu estilo de jogo característico, de muita posse e ofensividade.

Nesse cenário, quem levou a melhor foi o Galo. Aos 35 minutos, Arana teve espaço pelo lado esquerdo e fez cruzamento na área. Cano resvalou, e a bola bateu na coxa de Guga, que mandou sem querer contra a própria meta.

Com a desvantagem no marcador, o Fluminense se lançou ao ataque em busca do empate antes do intervalo e foi bem sucedido na missão. Aos 46 minutos, Ganso cobrou falta em direção à área, e a zaga atleticana fez o corte. Samuel Xavier ficou com a sobra e acertou um bonito chute de fora da área para deixar tudo igual no marcador.

No retorno para o segundo tempo, o Tricolor teve muita dificuldade para jogar. O Galo foi amplamente superior nos primeiros 20 minutos e só não voltou a ficar em vantagem no placar porque Fábio estava em noite inspirada e fez grandes defesas.

Depois disso, o Fluminense passou a equilibrar mais o confronto. No entanto, o time de Fernando Diniz só conseguiu trazer perigo à meta atleticana na reta final de partida e não conseguiu a virada.

Já nos acréscimos, Arana e André se estranham e houve confusão. Passados alguns minutos, a situação foi controlada e ambos receberam cartão.



FICHA TÉCNICA

Fluminense x Atlético-MG



Data e Hora: 21/06/2023, às 21h30

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: André (FLU) Hyoran, Battaglia, Hulk e Arana (CAM)

Cartões vermelhos: Fernando Diniz (FLU)

Gols: Guga (contra) (0-1) (35'/1º) / Samuel Xavier (1-1)(46'/1ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga (Felipe, 27'/2ºT); André, Lima e Paulo Henrique; Lelê (Martinelli, 26'/2ºT), Keno (Pirani, 26'/2ºT) e Cano (John Kennedy, 44'/2ºT).



ATLÉTICO-MG (Técnico: Felipão)

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Hyoran (Igor Gomes, 17'/2ºT) e Zaracho (Edenilson, 43'/2ºT); Pavón (Vargas, 43'/2ºT), Paulinho (Patrick, 36'/2ºT) e Hulk.