Fernando Diniz vê partida equilibrada e vê boa atuação defensiva do Fluminense: 'O gol deles foi contra'

Rio - Após 10 dias sem atuar, o Fluminense voltou a entrar em campo e ficou em um empate contra o Atlético-MG, em Volta Redonda. Ao comentar a atuação da sua equipe, Fernando Diniz viu equilíbrio no desempenho das duas equipes e criticou o gramado do Raulino de Oliveira.

"Achei que foi um jogo equilibrado, mas o gramado prejudicou o jogo para as duas equipes. O Atlético-MG tem uma boa equipe também. Foram poucas oportunidades. Conseguimos marcar muito bem, neutralizar e subir bem a marcação, na maioria das vezes com muita correção. Mas acho que o campo prejudicou o jogo. Depois, quando colocamos os dois meias nas pontas, para jogar com mais aproximação, começamos a ter mais volume", disse.

O Fluminense voltou a terminar uma partida no Brasileiro levando gols, e o goleiro Fábio teve um grande desempenho sendo o principal destaque da equipe carioca. Apesar disso, Diniz elogiou a atuação defensiva do clube carioca, que contou com muitos desfalques na partida.

"A análise que a gente tem que fazer da defesa é o número de chances que oferece para o adversário. Hoje acabou que o gol do Atlético-MG foi um gol contra. Eles tiveram mais uma ou outra oportunidade, principalmente, chute de fora da área. A equipe se comportou defensivamente bem. Continuamos treinando, corrigindo e acredito que em breve vamos vencer sem tomar gols", finalizou.