Torcedores do Fluminense xingam Mario Bittencourt após novo tropeço no Brasileiro

Rio - O empate em 1 a 1 com o Atlético-MG , no Raulino de Oliveira, na última quarta-feira (21), pelo Brasileirão, deixou os torcedores do Fluminense bastante irritados. Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, os tricolores se revoltaram com mais uma atuação ruim da equipe de Fernando Diniz e hostilizaram o presidente do clube, Mario Bittencourt, em Volta Redonda.

Segundo o jornalista Caio Blois, do portal "Superesportes", o mandatário foi xingado pelos torcedores ao deixar o setor de camarotes do Raulino de Oliveira. Dois tricolores bateram na divisória de vidro próxima do local em que passava o presidente do Tricolor, que respondeu com gestos como quem diz 'sai daí'.

Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos na temporada, o Fluminense terá dois jogos importantíssimos na sequência do ano, e ambos vão ser no Maracanã. No próximo sábado, o clube carioca recebe o Bahia, pela Série A, e na próxima terça-feira decide seu futuro na Libertadores contra o Sporting Cristal.