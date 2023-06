Goleiro do Atlético-MG exalta Samuel Xavier por finalização que gerou gol do Fluminense: 'Foi muito feliz'

O chute certeiro de Samuel Xavier de fora da área balançou as redes do Atlético-MG e garantiu o empate do Fluminense em 1 a 1, na última quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro, em Volta Redonda. A finalização do lateral-direito, no entanto, não só surpreendeu somente os seus companheiros, mas também o goleiro adversário. Após a partida, Everson elogiou o lance.

"Se não tivesse ninguém na minha frente, provavelmente eu pegaria. Mas foi um chute que o Samuel Xavier foi muito feliz. É uma bola que ela sai fora do gol e ela volta para o gol. Mas tinham cinco, sete pessoas na minha frente. Eu não consegui ver o ponto de partida da bola e, quando eu vi, ela já tinha passado por muita gente", disse ao "ge", complementando.

"Acho que ali faltou um pouco de tempo de reação. Se não tivesse ninguém na frente, seria mais fácil de reagir. É uma bola difícil. Acho que teve mais mérito do batedor do que se fosse possível pegar ou não".

Após empatar com o Galo, o Fluminense terá dois jogos importantíssimos na sequência do ano, e ambos vão ser no Maracanã. No próximo sábado, o clube carioca recebe o Bahia, pela Série A, e na próxima terça-feira decide seu futuro na Libertadores contra o Sporting Cristal.