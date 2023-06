Fluminense confirma contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa

Rio - O Fluminense confirmou, na tarde desta quinta-feira (22), a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que estava no Grêmio. O jogador assinou com o Tricolor até o fim de 2024 e já trabalhou com os novos companheiros no CT Carlos Castilho.



“Minha expectativa é muito alta, estou muito feliz. Estava ansioso para que o acerto se concretizasse logo, pedi para me apresentar antes da abertura da janela para já começar a trabalhar, treinar com o grupo. Estou feliz, empolgado com essa oportunidade, espero que possamos conquistar grandes coisas”, disse o novo jogador do Flu.



A chegada de Diogo ao Fluminense em um período conturbado na lateral esquerda. Marcelo, Alexsander e Jorge, que seriam opções para o setor, têm sofrido com lesões e o técnico Fernando Diniz vem sendo obrigado a improvisar Guga, que não vem tendo um bom desempenho.



Diogo Barbosa é o 12º reforço contratado pelo Fluminense em 2023. O lateral é um velho conhecido do futebol carioca, já que teve boa passagem pelo Botafogo em 2016.