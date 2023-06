Clima ruim no Fluminense? Companheiros falam sobre polêmica envolvendo Marcelo

Rio - Jogadores do Fluminense responderam sobre as polêmicas notícias que surgiram ao longo da semana, de que o comportamento do lateral Marcelo vem desagradando o grupo nos bastidores. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (24), no Maracanã, os companheiros saíram em defesa do camisa 12 e garantiram que o clima entre eles é bom.“Não teve nada. Não abalou o nosso grupo o que falaram de fora. Sabemos que trabalhamos e confiamos em todos, ainda mais os grandes jogadores como Marcelo, Felipe (Melo) e Fábio, que são os mais experientes. Estamos concentrados, bastante focados nos nossos companheiros, Diniz e toda a comissão técnica... Essa conversa que acontece de fora para dentro, com Diniz, não vai acontecer e vamos seguir nossa vida”, disse Keno.“Falar o que do Marcelo? Um cara multicampeão, humilde, de grupo. Fica conversinha jogando para dentro do grupo. Não vai acontecer isso aqui no Fluminense, gente. O cara é profissional, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, cara bastante humilde, pega os meninos de Xerém lá... A gente está com ele, com o Felipe (Melo), está todo mundo junto”, completou.Gabriel Pirani, autor do gol da vitória, também negou qualquer tipo de atrito entre Marcelo e o grupo tricolor.“Está bem como sempre foi. Desde a minha chegada aqui o grupo me acolheu, o Diniz quando me ligou falou: "Acho que é um grupo que você nunca viveu". E ele tinha razão. Está todo mundo fechado. Acho que todo mundo vê o quanto a gente fica feliz quando ele (Marcelo) está dentro de campo. Eu brinquei com ele quando fizemos o primeiro gol, ele falou assim: "Se prepara que você vai fazer o segundo". Tem uma coisa que falei para ele que não posso falar (risos). Ficamos muito felizes com o retorno dele, gostamos muito dele. Acho que isso aí que soltaram não tem cabimento”, afirmou.Após mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vira a chave para a Libertadores. O Tricolor encara o Sporting Cristal-PER, na terça (27), às 21h (de Brasília), no Maracanã e precisa vencer para depender apenas de si e avançar às oitavas de final.