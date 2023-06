Fluminense aguarda reforço nesta semana para fechar empréstimo por um ano

Rio - Após anunciar a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa , o Fluminense está próximo de fechar com o segundo reforço para a sequência da temporada de 2023. O Tricolor aguarda a chegada do meia Léo Fernández, do Toluca, do México, nesta semana, para assinar contrato de empréstimo por um ano e com opção de compra. A informação foi dada pelo "ge".

Os valores do negócio ainda não foram divulgados, mas o Fluminense poderá exercer a opção de compra do meia uruguaio, de 24 anos, até junho de 2024, para assinar em definitivo por quatro anos (até junho de 2028). Na temporada de 2022/23 pelo Toluca, Léo Fernández marcou 10 gols e deu 12 assistências em 39 partidas disputadas. Ao todo, soma 25 gols e 18 assistências em 65 jogos pelo Toluca.

Léo Fernández oscilou no último ano pelo Toluca. Após se destacar no Apertura, perdeu espaço no Clausura, tendo disputado apenas 14 dos 39 jogos feitos na temporada, com três gols e duas assistências. No futebol mexicano desde 2020, o meia uruguaio também teve passagem pelo Tigres. Ele surgiu no Fénix, do Uruguai, e também passou pela Universidad de Chile.

Diogo Barbosa e Léo Fernández só poderão estrear pelo Fluminense após a abertura da janela, no dia 3 de julho. O lateral-esquerdo já treina com o elenco desde o início da última semana e esteve no Maracanã, ao lado do zagueiro Felipe Melo, para acompanhar a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (24), pela 12ª rodada do Brasileirão.