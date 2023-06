Confira todos os cenários para o Fluminense se classificar na Libertadores

Em primeiro lugar do Grupo D, o Fluminense chega à última rodada da fase de grupos dependendo de si para se classificar na Libertadores. Ao jogar no Maracanã contra o Sporting Cristal, nesta terça-feira (27) às 21h (de Brasília), pode se garantir em primeiro lugar com uma vitória, mas corre sério risco de eliminação caso perca em casa. Veja todos os cenários para o Fluminense se classificar.





Fluminense vence



Com 9 pontos, o Fluminense chegará a 12 e não poderá ser alcançado por River Plate, com sete, nem The Strongest, com seis. Ou seja, se garantiria nas oitavas de final em primeiro lugar no grupo.



Se empatar



O Fluminense alcançará 10 pontos, deixando o Sporting Cristal com 8, e se classifica. O primeiro lugar dependeria do resultado do River Plate:



- Se os argentinos vencerem em casa por seis gols de diferença o The Strongest, empatam no saldo de gols com o Fluminense (4), mas assumem o primeiro lugar do grupo no número de gols marcados (os dois estão empatados em nove).



- Caso River Plate tropece ou não goleie por seis gols de diferença, o Fluminense será o primeiro.



Derrota do Fluminense

O Fluminense será ultrapassado pelo Sporting Cristal e dependerá do resultado do outro confronto do Grupo D da Libertadores:



- Caso o River vença por qualquer placar na Argentina ou o The Strongest vença fora de casa por cinco gols de diferença, o Fluminense será eliminado.



- O Fluminense pode se classificar em segundo lugar do grupo se o River tropeçar em casa ou o The Strongest vencer e não tirar a diferença de quatro gols de saldo.