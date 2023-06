Mesmo após turbulência, Fábio segue com esperança de 'fazer história' pelo Fluminense em 2023

Rio - O goleiro Fábio, de 42 anos, é uma das grandes referências do elenco do Fluminense. Nas últimas partidas, o Tricolor teve uma sequência muito complicada, com derrotas, empates e a eliminação na Copa do Brasil. Apesar disso, o veterano seguiu seu bom nível de atuações. O goleiro acredita que ainda é possível fazer história pelo Tricolor na temporada.

"Fico feliz de ser um exemplo para os meus companheiros. É uma temporada que a gente tem que ter ciência da responsabilidade. Conseguimos o Carioca e a gente quer mais coisas grandes. Temos um grupo qualificado. Com o trabalho do Diniz e o apoio do torcedor, a gente espera concretizar essas conquistas importantes e fazer história", afirmou em entrevista à Flu TV.

A longevidade é sempre um tema bastante abordado por Fábio. O goleiro tem contrato com o Fluminense até o fim do ano e não pensa em aposentadoria. O veterano atribui essa virtude aos seu esforço em treinamento e ao seu relacionamento com Deus.

"Eu sempre treinei muito, desde o princípio. Intensifiquei mais ainda para poder jogar mais tempo, aliado a minha fé em Deus. Tento aproveitar ao máximo esse presente que Deus me deu de estar aqui no Fluminense", concluiu.