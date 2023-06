Fluminense empata com o Sporting Cristal e confirma a vaga nas oitavas de final da Libertadores

Apesar de uma atuação abaixo do esperado na noite desta terça-feira, 27, o Fluminense garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Isso porque o Tricolor empatou com o Sporting Cristal em 1 a 1 no Maracanã, pela última rodada do Grupo D da competição. Cano marcou o gol do time carioca, e Brenner descontou para os peruanos.

Com o resultado, Flu chegou aos dez pontos e confirmou a primeira colocação do grupo. Já o River Plate, que também venceu na rodada, chegou na mesma situação, mas leva a pior nos critérios de desempate e avança como segundo.

Agora, o Flu vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. A partida é válida pela 13ª rodada da competição.

O JOGO

O Fluminense viu o Sporting Cristal, por vezes, adiantar a marcação para atrapalhar a saída de bola. Nesse cenário, ainda no começo da partida, o Tricolor chegou a tomar um susto, já que o time peruano conseguiu recuperar a posse e teve uma oportunidade dentro da área, mas o chute foi para fora.

Com o decorrer do tempo, o Flu começou a entrar mais na partida e contou com o talento de Cano para abrir o placar no Maracanã. Aos 22 minutos, Keno partiu em velocidade pelo lado direito e virou o jogo para o atacante, que estava na entrada da área. O camisa 14 dominou e finalizou forte e rasteiro no canto direito do goleiro Renato Solís, sem qualquer chance de defesa.

Depois disso, a partida parecia controlada, com o Fluminense melhor, mas o Sporting Cristal contou com a bola área para voltar ao jogo. Aos 33, Alejandro Hohberg foi para a cobrança de escanteio e cruzou na área. Brenner subiu mais alto do que todos para cabecear e deixar tudo igual no marcador. Antes da ida para o intervalo, o Tricolor tentou retomar a vantagem e chegou a mandar uma bola na trave, mas não conseguiu o tento.

No segundo tempo, o Sporting Cristal voltou melhor e pressionou o Flu. Os peruanos, contudo, não conseguiram aproveitar o bom momento e só conseguiram levar perigo uma vez.

Já o Fluminense só entrou por volta da segunda metade da etapa complementar. A partir daí, o Tricolor passou a conseguir tocar mais a bola e ainda teve duas boas chances, em cabeçadas de Arias e Germán Cano.

A equipe peruana até voltou a assustar o Flu na reta final, mas não fez o gol. Assim, o Fluminense confirmou a vaga nas oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Sporting Cristal



Data e Hora: 27/06/2023, às 21h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Piero Maza (CHI)



Cartões amarelos: Samuel Xavier e Cano (FLU) / Loyola, Castillo, Hohberg, Yotún e Díaz (SCL)

Cartões vermelhos:

Gols: Cano (1-0) (22'/1ºT) / Brenner (1-1)(37'/1ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Felipe, 45'/2ºT); André, Lima (Gabriel Pirani, 38'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Martinelli, 30'/2ºT); Keno, Jhon Arias e Cano (Lelê, 45'/2ºT).

SPORTING CRISTAL (Técnico: Tiago Nunes)

Renato Solís; Jhilmar Lora, Rafael Lutiger (Díaz, 34'/2ºT), Ignácio e Nilson Loyola (Sosa, 42'/2ºT); Pretell (Távara, 27'/2ºT), Castillo e Yotún; Grimaldo, Alejandro Hohberg (Corozo, 34'/2ºT) e Brenner (Ávila, 42'/2ºT).