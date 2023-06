Fluminense encaminha retorno do atacante colombiano Yony González

O Fluminense encaminhou a contratação do atacante Yony González, que vestiu a camisa do clube em 2019. O colombiano, de 28 anos, que também passou por Corinthians e Ceará, estava no Portimonense, de Portugal, e está livre no mercado desde o fim da última temporada europeia.

O atacante é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para passar por exames médicos e assinar contrato. As informações são do site "ge".

Yony González chegou ao Fluminense após de destacar pelo Júnior Barranquilla, da Colômbia, conquistando os títulos do Campeonato Colombiano e da Copa Nacional. Pelo Tricolor, em 2019, marcou 17 gols e foi comandado por Fernando Diniz. Ele, ao fim daquela temporada, foi para o Benfica, de Portugal.