Léo Fernández e Yony González estão no Rio para realizar exames no Fluminense

Rio - Dois futuros reforços do Fluminense já chegaram ao Rio de Janeiro e devem ser oficializados em breve pelo clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", o meia Léo Fernández, que estava no Toluca, e o atacante Yony González, que defendeu o Portimonense, deverão fazer exames médicos nesta segunda-feira.

O meia uruguaio, de 24 anos, será o tão esperado reforço do Fluminense para o meio-campo. Atualmente, o Tricolor conta com Paulo Henrique Ganso, Gabriel Pirani, Giovanni e Arthur para o setor. Tirando o camisa 10, nenhum jogador tem conseguido ter sequências de atuações com destaque ocupando a posição.

Já a contratação de Yony González, de 28 anos, gerou muita polêmica. O jogador, que passou pelo Fluminense em 2019, não conseguiu repetir o bom futebol do Tricolor em nenhuma outra equipe que atuou. Ele já jogou por Corinthians e Ceará, no futebol brasileiro. O colombiano retornar para ser reforço no ataque.

Além dos dois, o Fluminense está perto de finalizar a contratação de Daniel, que defende o Bahia, e que também atuou pelo clube carioca em 2019. O Tricolor também negocia a contratação de um zagueiro: Marlon Santos, que foi revelado no clube carioca e atualmente está no futebol europeu, e Antônio Carlos, ex-jogador do Corinthians e do Palmeiras, que atua no futebol dos Estados Unidos, negociam.