Diogo Barbosa é regularizado e pode fazer estreia pelo Fluminense contra o Inter

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, de 30 anos, poderá fazer sua estreia no clube carioca na próxima partida. O jogador foi inscrito no BID e estará à disposição de Fernando Diniz para o confronto contra o Internacional, neste domingo, no Maracanã.

Diogo Barbosa é o terceiro lateral-esquerdo contratado pelo Fluminense em 2023. Antes dele, chegaram ao clube: Jorge, que sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho e só retorna no fim do ano, e Marcelo, astro ex-Real Madrid, que retornou ao Tricolor após 17 anos. O veterano, de 35 anos, vem tendo dificuldades de emplacar sequências de jogos e sofre com a questão física.

Como já atuou nos últimos dois jogos do Fluminense na temporada, existe uma possibilidade de Marcelo ser preservado em breve por Fernando Diniz. Com isso, Diogo Barbosa tem boas chances de fazer sua estreia logo no domingo contra o Colorado.