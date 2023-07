Fernando Diniz comandará a seleção brasileira até a chegada de Ancelotti

Rio - A CBF bateu o martelo e definiu que Fernando Diniz será o técnico da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti. A entidade já se acertou com o Fluminense e o treinador conciliará o novo desafio com o trabalho no Tricolor. O tempo de contrato será de seis meses ou um ano, dependendo de quando o italiano estará disponível. As informações foram dadas primeiramente pelo “ge”.

A ideia é que Diniz siga seu trabalho com o Fluminense normalmente e só se apresente à Seleção nas datas Fifa. O Tricolor só topou liberar o treinador com pagamento de multa, mas as partes chegaram a um acordo. O acerto com a Seleção não prejudicará o clube nos principais compromissos da temporada, como o mata-mata da Libertadores. O anúncio deve acontecer ainda nesta semana.



Ainda não se sabe se Fernando Diniz continuará na comissão técnica da seleção brasileira após a chegada de Ancelotti. Os primeiros compromissos do treinador interino serão em setembro, contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias.



Com o nome de Diniz definido, a CBF agora foca em costurar o acordo com Carlo Ancelotti. Apesar do otimismo no acerto, ainda há questões a serem definidas, como bases salariais até comissão técnica, logística e onde o treinador irá morar.