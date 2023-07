Torcedores do Fluminense incomodam-se com futura conciliação de Diniz entre Fluminense e Seleção

Nesta terça-feira, 04, a notícia de que Fernando Diniz conciliará o trabalho de treinador do Fluminense com o de interino da Seleção agitou o mundo do futebol brasileiro. Nesse sentido, muitos torcedores do Tricolor manifestaram-se nas redes sociais após a divulgação da informação e mostraram-se contrários a decisão do técnico de dividir as duas funções.