Fluminense anuncia contratação do meia Leo Fernández

Rio - O Fluminense anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do meia Leo Fernández. O uruguaio, de 24 anos, pertence ao Toluca, do México, e chega por empréstimo até junho de 2024, com opção de compra. Ele esteve no CT Carlos Castilho para realizar exames médicos, assinar contrato e participar da atividade com o elenco pela primeira vez.

"É uma felicidade enorme chegar ao Fluminense e poder representar este clube. Para nós, uruguaios, a liga brasileira é muito importante. Chegar a um clube tão importante como é o Fluminense é um sonho. Espero aproveitar a oportunidade da melhor maneira", disse o jogador.

Leo Fernández vestirá a camisa 17. Na última temporada do futebol mexicano, o uruguaio marcou dez gols e deu 12 assistências em 39 jogos com o Toluca. Após se destacar no Apertura (o primeiro turno), o uruguaio perdeu espaço durante o Clausura (o segundo turno). Revelado no Fénix, do Uruguai, ele já teve passagens por Tigres, também do México, e Universidad de Chile.

Além de Leo Fernández, o Fluminense também já anunciou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O atacante Yony González também esteve no CT Carlos Castilho nesta terça-feira para realizar exames e assinar o contrato, e deve ser anunciado em breve. O colombiano está livre no mercado após encerrar a passagem pelo Portimonense, de Portugal, e retorna ao clube após quatro anos.