Fluminense anuncia o retorno do meio-campista Danielzinho

Na noite desta quarta-feira, 05, o Fluminense oficializou o retorno de Danielzinho. Hoje com 27 anos, o meio-campista, que é cria da base tricolor, foi ao CT Carlos Castilho para assinar contrato válido até o fim de 2024 e dar início aos trabalhos com os novos companheiros.

"Estou muito feliz em retornar. É o clube do meu coração, da minha família, do meu pai e do meu irmão. Eu não imaginava um dia conseguir voltar, então foi muito emocionante para todos nós. Sempre me imaginei aqui de novo, mas às vezes a gente não espera que se realize. Enfim, estou muito feliz e espero que dê tudo certo, que seja uma passagem maravilhosa", afirmou o jogador, ao site oficial do clube.

Danielzinho vestirá a camisa 55 do Tricolor Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

CARREIRA

Danielzinho subiu para o elenco profissional do Fluminense após se destacar na campanha do título do Brasileirão sub-20, em 2015. A estreia como profissional veio em 2016.

Posteriormente, foi emprestado para o Oeste-SP e o Botafogo-SP. Em 2019, se firmou no time principal do Fluminense e se destacou pelas assistências naquela temporada (oito). Apesar disso, no ano seguinte, ele chegou ao Bahia, onde estava desde então.