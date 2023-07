CBF dividirá salário de Fernando Diniz com o Fluminense

Rio - Fernando Diniz foi apresentado na última quarta-feira (5) como o técnico interino da seleção brasileira. O treinador do Fluminense, de 49 anos, assinou contrato de um ano e será o responsável por comandar a equipe até a chegada de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, em junho de 2024. O acordo de divisão entre a entidade e o clube levantou dúvidas, sendo a principal delas sobre o pagamento da multa.



O contrato do treinador com o Fluminense é válido até dezembro de 2024 e possui uma multa rescisória. Na coletiva de apresentação, Fernando Diniz admitiu o desejo da CBF em tê-lo por tempo integral, mas reiterou que ele não desejava abandonar o trabalho no clube. As partes chegaram a um entendimento de divisão de trabalho, com o clube cedendo o treinador e a sua comissão para as próximas datas Fifa.

Segundo o "ge", a CBF ofereceu dividir os salários do técnico com o Fluminense ao longo desse ano de contrato. Ao todo, o valor gasto será de R$ 6 milhões. No fim das contas, a despesa financeira será menor para a confederação comparado com o que ela teria com o pagamento da multa e o salário integral do treinador e a sua comissão técnica. O Flu, por sua vez, economizará quase uma folha (R$ 8 milhões).

O primeiro desafio de Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira será em setembro. O Brasil estreia em casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no dia 7 de setembro, contra a Bolívia, em local ainda indefinido. Já o segundo compromisso será contra o Peru, fora, pela 2ª rodada. Ao todo, Diniz terá seis jogos no comando da Seleção até o fim do ano.