Leo Fernández expõe semelhança com Cano e cita ex-apoiador do Fluminense como referência no futebol

Rio - Novo reforço do Fluminense, Leo Fernández, de 24 anos, já chegou ao Tricolor com uma semelhança em relação a um grande nome do elenco. Assim como Germán Cano, que comemora seus gols fazendo o "L", em homenagem ao filho Lorenzo, o apoiador uruguaio também optou por fazer referência ao seu herdeiro dentro de campo.

"Uso a camisa 17 porque é o nascimento do meu filho. O nascimento do meu filho é em 17 de julho. Eu já havia utilizado essa combinação em algum momento, porque meus dois números favoritos são o 10 e o 7. Então, juntando os dois, dá justamente o dia do nascimento do meu filho", afirmou em entrevista à FluTV.

O jogador, de 24 anos, estava atuando no Toluca, do México, e terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. Leo citou um dos grandes nomes da história do esporte do país, e um ex-jogador do Fluminense como sua principal referência no esporte.

"Sempre admirei outros jogadores. Ronaldinho sempre foi meu maior ídolo no futebol. Chegar aqui e estar com os jogadores que temos aqui também é um privilégio, um orgulho. É uma oportunidade para aproveitar e aprender com eles que têm uma trajetória sólida e com a qualidade que possuem, além de tudo o que viveram. Há muito para aprender com eles e para somar no que puder", disse.