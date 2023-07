Diogo Barbosa se machuca durante treino do Fluminense

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre da temporada, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa já está fora de combate por tempo indeterminado. O jogador, de 30 anos, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino de quarta-feira (5), realizou ressonância nesta última quinta-feira (6) e foi diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O jogador já iniciou tratamento no departamento médico do Fluminense. A lesão é semelhante a sofrida pelo volante Alexsander, no dia 10 de maio, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, o jovem foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e tinha previsão de recuperação entre 60 e 90 dias.

Alexsander chegou a apresentar uma rápida recuperação da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e retornaria aos gramados após cerca de 40 dias, mas sofreu uma grave lesão muscular quando estava próximo do retorno. Diogo Barbosa foi contratado justamente para ser reposição de Marcelo e, agora, a lateral esquerda volta a atormentar a comissão técnica do Fluminense.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o sexto colocado com 21 pontos, mesma pontuação do Colorado, que está em oitavo lugar. Diogo Barbosa já estava à disposição para estrear, assim como outros reforços como o meia Daniel e o atacante Yony González.