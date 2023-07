Leo Fernández revela ansiedade para jogar e exalta Diniz: 'Vou aprender muito'

Rio - O Fluminense apresentou nesta sexta-feira (7) o meia uruguaio Leo Fernández. O jogador, de 24 anos, foi contratado por empréstimo de um ano com opção de compra junto ao Toluca, do México, e chega junto com outros três reforços para o segundo semestre de 2023. O atleta não escondeu a felicidade por vestir a camisa tricolor e rasgou elogios ao técnico Fernando Diniz.

"Nunca pensei que fosse chegar e treinar com o técnico da Seleção. É algo que motiva muito porque ele não está nessa posição à toa. Vou aprender muito e escutar (...) É muito motivador ter alguém como referência para dirigir a seleção principal, principalmente quando se trata da seleção brasileira, que é uma das mais importantes a nível mundial", disse o meia uruguaio.

Leo Fernández desembarcou no Rio de Janeiro no último fim de semana. Ele realizou exames, assinou contrato e foi anunciado na última terça-feira (4). O jogador treinou normalmente com o restante do elenco, mas ainda não estará à disposição para a partida contra o Internacional, domingo (9), no Maracanã, por causa dos trâmites dos documentos.

"Estou muito ansioso por estar dentro de campo. Sou um jogador que insiste, não se dá por vencido, muito uruguaio, vamos dizer (risos). Minha característica é boa visão, bons chutes de meia distância, gosto de tabelar curto, à distância (...) Chegar ao Fluminense é um salto na minha carreira. O Brasileirão é muito bem visto no mundo todo e acredito que fico mais próximo da seleção", afirmou.

"Vou tentar somar da minha parte e pelo o que vi aqui na equipe há muita união e alegria o tempo todo. Espero poder somar com o que tenho para a equipe. Estou com muita vontade e desejo de conseguir coisas importantes (...) Estamos preparados para a exigência. Nós estamos com a exigência no máximo o tempo todo e estamos em um clube que não permite que descansemos", completou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o sexto colocado com 21 pontos, mesma pontuação do Colorado, que está em oitavo lugar.