Yony González, do Fluminense, elogia nova estrutura do CT: 'Mudou muito'

As mudanças no Fluminense foram notadas pelo atacante Yony González, que voltou ao clube nesta semana após a passagem de destaque em 2019. Em entrevista à "Flu TV", ele elogiou a nova estrutura CT e ainda celebrou o retorno ao Tricolor.

"Mudou muito. A mudança é muito boa, tem coisas que ajudam a melhorar a parte física, a parte mental do jogador. Fica à disposição do grupo e do treinador para trabalhar. Espero voltar a minha fase boa, ser feliz. É muito linda a relação que tive com a torcida. Estou muito feliz por estar aqui de novo", afirmou Yony.

Em tempo: o Fluminense volta a campo no domingo, às 16h, para enfrentar o Internacional no Maracanã. A partida, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, marcará o reencontro de Yony com os tricolores. O atacante já teve o nome publicado no BID e, assim, tem condições legais de entrar em campo.

"A torcida sempre me apoiou, dançava junto comigo quando fazia gol. Espero que apoiem agora na minha volta. Estou sempre querendo ajudar o time, fazer ele feliz, conseguir conquistar os objetivos, meu sonho, que é ser campeão com o time. Agora é ser campeão e estar focado", disse o atacante.

Veja mais declarações de Yony González:

Yony González em treinamento pelo Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense

RETORNO AO FLUMINENSE

"Estou muito feliz com a minha volta. O Fluminense é um clube que tenho muito carinho, onde as pessoas sempre me ajudaram. Quero ajudar a equipe a alcançar todos os objetivos do ano. Fui muito feliz aqui, então eu e minha família estamos muito felizes nesse momento. Agora é trabalhar".

FERNANDO DINIZ

"Um cara que me ajudou muito. O clube também abriu as portas para que eu saísse pela primeira vez do país. Então, ficou muito à vontade de ajudar, de trabalhar, de marcar gols para fazer feliz a torcida, de dançar depois de fazer gol. Se Deus quiser, vamos fazer coisas boas com o time".

LIBERTADORES

"É um sonho, uma competição que sempre gosto de jogar. Seria um sonho se tornar campeão em minha volta. É difícil, vamos trabalhar, estar focados. Sei que os meus companheiros também tem esse sonho. Vamos todos juntos com a torcida para ser campeão da Libertadores".