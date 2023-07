Zagueiro do Fluminense, Nino volta a ser ventilado em equipe mexicana

Rio - Um dos principais nomes do elenco do Fluminense, o zagueiro Nino, de 26 anos, voltou a ter seu nome ventilado a uma possível saída do clube carioca. De acordo com informações da rádio mexicana "W Deportes", o América, do México, voltou a observa o defensor.

O interesse do próprio América e de clubes do futebol mexicano em Nino é antigo. No começo do ano passado, o zagueiro esteve muito perto de ser negociado com o Tigres, porém, o Fluminense pediu uma quantia mais elevada pelo defensor e a negociação não aconteceu.

De acordo com a rádio, o Fluminense quer algo em torno de 8,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões) por Nino. O valor é considerado alto para os padrões do América do México, que poderá procurar uma outra opção para reforçar o elenco comandado pelo brasileiro André Jardine.

Vale lembrar que o setor defensivo tem sido um grande problema recente para o Fluminense. Com o afastamento de Vitor Mendes e a suspensão por doping de Manoel, Fernando Diniz tem como opções para o setor: Nino, Felipe Melo, David Braz e o jovem Felipe Andrade. O Tricolor negocia a contratação de Marlon Santos, que defende o Shakhtar Donetsk.