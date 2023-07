Fluminense x Inter: Richarlison vai ao Maracanã e ganha camisa do Tricolor

O jogo entre Fluminense e Internacional, neste domingo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, contará com um visitante especial no Maracanã. Ex-atacante do Tricolor, Richarlison foi ao estádio para acompanhar à partida e ainda ganhou uma camisa das mãos de Fred, ídolo do Fluminense e Diretor de Planejamento Esportivo do clube.

Richarlison se profissionalizou no América-MG, mas jogou por duas temporadas no Fluminense. Com a camisa do Tricolor, ele marcou 19 gols e deu quatro assistências em 67 partidas disputadas.

Em 2017, ele se transferiu para o Watofrd, a Inglaterra. No ano seguinte, foi contratado pelo Everton, onde atuou por quatro temporadas. Desde 2022, o Pombo é jogador do Tottenham.