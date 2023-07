Marlon aceita retorno ao Brasil e fica perto de fechar com o Fluminense

Rio - O Fluminense está perto de fechar a contratação de mais um reforço nesta janela de transferências. De acordo com o site “ge”, a negociação com o zagueiro Marlon avançou e pode ser concluída nos próximos dias.



Revelado em Xerém, Marlon, hoje no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ficou balançado com a proposta feita pelo Fluminense na última semana, mas a concorrência de clubes da Europa, principalmente da Itália, ainda dificultavam o negócio. No entanto, o cenário mudou após o zagueiro conversar com sua família nos últimos dias e ele sinalizou positivamente para um retorno ao Brasil.



Inicialmente, Marlon disse ao Fluminense que tomaria uma decisão até o próximo dia 17 e deixou o Tricolor à vontade para buscar outro zagueiro, caso não pudesse esperar. O clube chegou a sondar outros nomes, mas voltou a focar no defensor do Shakhtar Donetsk.



Com as oitavas de final da Libertadores se aproximando, o Fluminense tem pressa em concluir o negócio. Marlon chegaria ao clube por empréstimo de um ano, acionando o mecanismo da Fifa que permite sua saída por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.